Держархбудінспекція передала Тернопільській міськраді містобудівні повноваження

Тернопільська міськрада отримала нові містобудівні повноваження від Держархбудінспекції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Держархбудінспекції України, акт приймання-передавання справ від Держархбудінспекції до виконкому місцевої ради підписали сьогодні голова ДАБІ Олексій Кудрявцев та міський голова Тернополя Сергій Надал.

Передача зазначених повноважень відбулася в рамках робочого візиту Віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка до Тернопільської області.

Тернопіль став дев’ятим населеним пунктом, який отримав нові повноваження держархбудконтролю.

Тепер міська влада зможе виконувати функції реєстрації декларативних дозвільних документів, здійснювати перевірки об’єктів будівництва І-ІVкатегорій складності, зупиняти незаконні будівництва та штрафувати порушників містобудівного законодавства.

«У минулому році Тернопільська область увійшла в сімку кращих регіонів за темпами розвитку капітальних інвестицій. Левова їх частка припадає власне на обласний центр. Це означає, що Тернопіль здатен реалізувати амбітні будівельні проекти. Для того, щоб в результаті ми отримали міцні, надійні та безпечні споруди необхідний якісний контроль за будівництвом. Сподіваюсь, міська влада впорається з цим завданням», - заявив Кудрявцев.

Голова Держархбудінспекції також відзначив, що, отримавши нові повноваження, міська рада зможе ефективно перевірити достовірність даних, що зазначена у деклараціях. На місці також буде простіше здійснювати містобудівний моніторинг, виявляти резонансні будови та оперативно на них реагувати.

Кудрявцев додав, що при потребі Держархбудінспекція завжди готова поділитися з новою місцевою інспекцією досвідом та надати усі необхідні консультації.