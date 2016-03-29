У Тернополі засудили жителів Луганської та Запорізької областей, які викрали цінностей на півмільйона

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення учора виніс Тернопільський міськрайонний суд.

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У суді доведено, що обвинувачені, діючи за попередньою змовою, упродовж трьох місяців незаконно проникли через вікно до 12 помешкань житлеів Тернополя, звідки винесли гроші, золоті вироби, побутову і комп’ютерну техніку та інші матеріальні цінності на загальну суму понад 500 тис. грн.

Окрім того, один із зловмисників на частину викрадених коштів придбав автомобіль Mazda-626.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду жителя Луганської області визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162 та ч. 3, ч. 4 ст. 185 КК України (незаконне проникнення у житло та крадіжка) і призначено йому покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Жителя Запорізької області засуджено за ч. 3, ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 209 КК України (крадіжка та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) до 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов’язані з обслуговуванням валютних цінностей на 2 роки з конфіскацією автомобіля марки Mazda-626 та конфіскацією ½ частини належного йому майна.

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Також суд зобов’язав стягнути з обвинувачених 365 тис. грн спричиненої матеріальної та моральної шкоди потерпілим та повернути власникам майно, яке правоохоронці вилучили під час обшуку в орендованій крадіями квартирі.