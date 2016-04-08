На Тернопільщині в реанімацію потрапив водій, який на залізничному переїзді на швидкості врізався в стовп

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про ДТП учора повідомила у відділення поліції чергова станції Ланівці "Львівської залізниці". На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група.

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Було встановлено, що водій автомобіля "Фольксваген ЛТ35" під час проїзду через залізничний переїзд не вибрав безпечної швидкості та не врахував погодних і дорожніх умов.

Внаслідок зіткнення водія із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, частковою амнезією та травмами госпіталізували до реанімаційного відділення Лановецької лікарні.