У Тернополі затримали чоловіка, який погрожував ножем батькам і спробував пошкодити автомобіль поліції

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, інспекторів на вул. Протасевича викликала жінка, яка повідомила, що її син виламує двері у квартирі та погрожує фізичною розправою.

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Коли охоронці порядку прибули на місце, то правопорушника не виявили.

Однак доки вони брали свідчення у жінки, її мати повідомила, що бачить онука з вікна.

Правоохоронці виявили, що молодий чоловік саме намагався прорізати шину.

Інспектори вибігли на вулицю і затримали його.

Патрульні винесли йому три постанови: за ст.173 КУпАП – дрібне хуліганство, ст.173 ч.2 – насильство в сім’ї, ст.185 ККУ– злісна непокора вимозі поліцейських.

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Чоловіка доправили в наркодиспансер, оскільки була підозра, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння.