На Тернопільщині у березні найбільше подорожчали фрукти та риба, подешевшали – яйця та рис

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у березні в порівнянні з лютим 2016 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%.

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При цьому яйця подешевшали на 23,8%, рис – на 4%, овочі – на 3,7%, молоко та м’ясо – на 1,6%.

Водночас на 4,6% подорожчали фрукти, на 2,9% – риба, на 0,9% – хліб і сир.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, у т.ч. на алкогольні напої – на 1,3%, тютюнові вироби – на 1,2%.

Одяг і взуття подорожчали на 8,7%, у т.ч. одяг – на 9,1%, взуття – на 8,2%.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 25,2%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 1,8%, зокрема, посуд порцеляно-фаянсовий – на 9,4%, кондиціонери повітря – на 7,2%, блендери, міксери – на 3%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,8% пов’язано з подорожчанням перевезень залізничним транспортом на 12,8%, палива та мастил – на 2,3%. Разом з тим на 0,9% знизилася вартість автомобілів.

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Подорожчання послуг освіти на 12,3% спричинено підвищенням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 44,9%.

Як повідомляв УНІАН, з початку року індекс споживчих цін зріс на 1,4%.