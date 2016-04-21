На Тернопільщині невідомі спалили автомобіль молодого чоловіка
11:45, 21 квітня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині невідомі спалили легковий автомобіль 25-річного чоловіка.
Власник автомобіля встиг помітити двох зловмисників, які тікали з місця підпалу / фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, підпал стався у ніч з 20 на 21 квітня у селі Турильче Борщівсього району.
За даними правоохоронців, невідомі підпали «Жигулі» 25-річного місцевого жителя.
Власник автомобіля встиг помітити двох зловмисників, які тікали з місця підпалу.
Інформацію про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу ("умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу").
Поліцейські відпрацьовують різні версії, з’ясовують ймовірні причини інциденту, розшукують підозрюваних.
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