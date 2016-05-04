У Тернополі почали діяти 4 поліцейські велопатрулі

19:23, 04 травня 2016
Тернопіль
212 0

Велопатрулі діятимуть на рівні із автомобільними і пішими патрулями.

tp.npu.gov.ua

У Тернополі почали діяти 4 поліцейські велопатрулі.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, 4 полісмени на велосипедах патрулюють у парках, а згодом охоплять територію Дального пляжу.

Велопатрулі діятимуть на рівні із автомобільними і пішими патрулями.

Велосипеди патрульних обладнали спеціальними проблисковими маячками. Поліцейські мають спецзасоби та документи, відтак одразу фіксуватимуть правопорушення та виписуватимуть протоколи.

Як повідомляв УНІАН, велопатруль запровадили у Тернополі  в серпні минулого року. Міська рада закупила за 50 тис. грн 4 велосипеди і передала їх міліції.

Керівник патрульної поліції Тернополя Володимир Струк минулого місяця заявляв, що патрульні започаткують велопатруль щойно управління національної поліції передасть їм на баланс дані велосипеди.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter