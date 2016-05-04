У Тернополі почали діяти 4 поліцейські велопатрулі.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, 4 полісмени на велосипедах патрулюють у парках, а згодом охоплять територію Дального пляжу.

Велопатрулі діятимуть на рівні із автомобільними і пішими патрулями.

Велосипеди патрульних обладнали спеціальними проблисковими маячками. Поліцейські мають спецзасоби та документи, відтак одразу фіксуватимуть правопорушення та виписуватимуть протоколи.

Як повідомляв УНІАН, велопатруль запровадили у Тернополі в серпні минулого року. Міська рада закупила за 50 тис. грн 4 велосипеди і передала їх міліції.

Керівник патрульної поліції Тернополя Володимир Струк минулого місяця заявляв, що патрульні започаткують велопатруль щойно управління національної поліції передасть їм на баланс дані велосипеди.