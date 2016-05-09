У Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив школяра
10:39, 09 травня 2016Тернопіль
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9 травня. УНІАН. У Тернополі на пішохідному переході водій автомобіля "Renault Megane" збив чня 5-го класу.
Фото mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталося 8 травня на вулиці Руській.
Хлопця зі струсом головного мозку, забійною раною голови та саднами госпіталізували до хірургічного відділення.
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Відповідно до результатів медичного огляду, водій автомобіля був тверезим.
За інформацією правоохоронців, причиною ДТП могла стати погана видимість, оскільки у той час ішов дощ, а також неуважність водія та пішохода.
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