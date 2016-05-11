На Тернопільщині в ході весняного призову планують призвати в армію майже півтисячі чоловіків

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це під час відеонаради, яку провів голова ОДА, повідомив полковник Олександр Скумбрій.

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Він зазначив, що станом на 10 травня Тернопільщина виконала планове завдання з набору строковиків на 26,9%. Найкраще виконують його у Чортківському (67%), Кременецькому (57%), Зборівському (57%) та Гусятинському (56%) районах.

В ході наради голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна нагадав, що призовників не будуть відправляти у зону проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, весняний призов на строкову військову службу в Україні стартував 5 травня і триватиме до 30 червня.