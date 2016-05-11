На Тернопільщині завершили ямковий ремонт доріг міжнародного та національного значення
15:33, 11 травня 2016Тернопіль
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У Тернопільській області завершили ямковий ремонт доріг міжнародного та національного значення, а також більшості доріг державного значення.
На Тернопільщині завершили ямковий ремонт доріг / УНИАН
Як повідомили УНІАН у Службі автомобільних доріг в області, шляхи, на яких завершено ремонтні роботи, проходять через усі райони Тернопільщини.
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З наступного тижня дорожники продовжать ліквідацію ям на територіальних автошляхах та дорогах місцевого значення.
На ремонт доріг на Тернопільщині у 2016 році виділили 161 млн. грн.
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