На Тернопільщині завершили ямковий ремонт доріг міжнародного та національного значення

Як повідомили УНІАН у Службі автомобільних доріг в області, шляхи, на яких завершено ремонтні роботи, проходять через усі райони Тернопільщини.

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З наступного тижня дорожники продовжать ліквідацію ям на територіальних автошляхах та дорогах місцевого значення.

На ремонт доріг на Тернопільщині у 2016 році виділили 161 млн. грн.