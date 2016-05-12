Тернопільська облрада закликає ВР та Кабмін розірвати торговельні зв’язки з РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до парламенту та Кабміну, прийнятому сьогодні на сесії обласної ради.

Депутати облради просять заборонити ведення російського бізнесу на території України на період, доки РФ не припинить анексію Криму, окупацію територій Донецької та Луганської областей, не виведе з цих територій свої війська та не припинить фінансування терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

Також обласна рада просить ВР звернутися до країн-гарантів «Будапештського меморандуму» - США та Великої Британії та закликати їх проявити солідарність з Україною щодо розірвання торговельних зв’язків з Російською Федерацією.