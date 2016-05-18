На Міжнародному інвестиційному форумі Тернопільщина презентуватиме проекти у сфері туризму, АПК та енергозбереження

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, форум проходитиме на базі торговельно-розважального центру «Подоляни» у Тернополі та Збаразького замку у Збаражі.

Очікується, що участь у ньому візьмуть 25 делегацій з 18 країн світу. Також запланована участь близько 10 міжнародних донорських організацій.

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Під час пленарного засідання Тернопільська область презентує успішні діючі проекти (ТзОВ «СЕ Борднетце Україна», ПрАТ «Тернопільський молокозавод», ТзОВ «Бучачагрохлібпром»). Також буде представлено 7 інвестиційних проектів у сфері туризму, 6 – в галузі АПК, 8 – у сфері енергозбереження. Презентуватимуть свої можливості і 4 об`єднані територіальні громади Тернопільщини.

«Наше завдання – налагодження контактів між бізнесом і партнерами з інших країн. Ми очікуємо близько 450 представників бізнесу, з них близько 100 – іноземців. Для нас – це можливість презентувати свій потенціал», - зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.