У Тернополі відзначили День Європи в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, участь в церемонії підняття прапору Євросоюзу взяли голова облдержадміністрації Степан Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, військовослужбовці, школярі.

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«Сьогодні дуже важливо, щоб ми будували відносини між державою і людьми на рівні парнерства, підтримки і взаєморозуміння. Щоб слово "Європа" було сенсом дії, типом нашого мислення. Тут є представники ЗСУ, Нацгвардії, які захищають територіальну цілісність, наш європейський вибір Для нас важливо, щоб ця справа мала продовження не тільки там, у зоні АТО, а й у наших конкретних діях. Адже кожен герой, який віддав своє життя за Україну, хотів бачити її справді європейською, де буде поважатися свобода слова та основні принципи верховенства права», – сказав під час виступу Барна.