На Тернопільщині фермерське господарство "Гадз" представить першу чергу сучасного фруктосховища

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови правління господарства Тарас Мельник, презентація фруктосховища відбудеться в рамках Всеукраїнського дня поля та саду, яке відбудеться 3 червня у Бучацькому районі на території господарств ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та «Гадз».

«Наразі вже функціонує фруктосховище на 5 тис т, яке завдяки холодильним установкам дає можливість зберігати фрукти 160-200 днів. Влітку ми звершимо встановлення обладнання, яке дасть можливість зберігати фрукти у регульованому газовому середовищі. Завдяки контролю вмісту вуглекислого газу та кисню зберігати яблука можна буде весь рік», – пояснив Мельник.

За його даними, цього року завдяки сучасному обладнанню у регульованому газовому середовищі господарство вже зможе зберігати 6 тис т вирощеної продукції.

Проектом передбачено, що у 2018 році потужність фруктосховища складатиме 25 тис т, фрукти у ньому зберігатимуться у регульованому газовому середовищі.

«Це буде найбільше в Україні фруктосховище серед виробників продукції», – зазначив Мельник.

Також під час Всеукраїнського дня поля та саду господарство «Гадз» представить встановлену сучасну лінію сортування і пакування, яка дає можливість калібрувати яблука по вазі, по кольору, по розміру.

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«Ця лінія автоматично відкидає яблука із зовнішніми пошкодженнями. Окрім того, сканер сканує навіть середину яблука і якщо виявляє підгнивання чи інші вади, то одразу відкидає його на переробку», - розповів Мельник.

За його словами, на завершальному етапі - встановлення сушильних камер потужністю 1 т в годину. Вони дадуть можливість господарству уже цього року виробляти сухофрукти та яблучні чіпси.

Загалом господарство «Гадз» вирощує яблуні, груші, сливи, черешні, абрикоси. Площа фруктових садів господарства складає понад 500 га.

У свою чергу ТзОВ «Бучачагрохлібпром» під час Всеукраїнського дня поля та саду представить сучасні технології захисту рослин.