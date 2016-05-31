У Тернополі затримали 29-річного іноземця, якого розшукували два тижні за крадіжку грошей у місцевого мешканця

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополі, іноземця затримали в одному з центральних кафетеріїв міста.

Його розшукували два тижні за підозрою у крадіжці 5 тис. грн та 200 доларів у мешканця села Острів Тернопільського району.

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Патрульні з’ясували, що іноземець перебуває на території України незаконно та підлягає примусовому поверненню у Демократичну Республіку Конго.

Патрульні поліцейські доправили затриманого до відділку поліції для подальших слідчих дій.