На Тернопільщині відбулася перша проща журналістів до Зарваниці

Як передає кореспондент УНІАН, участь у ній взяли майже 50 місцевих журналістів з обласних та всеукраїнських видань.

У Духовному Марійському центрі вони побували на архієрейській літургії, яку відслужив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ Теодор Мартинюк, на чині водосвяття, помолилися перед чудотворною іконою Зарваницької Богородиці.

Окрім того, владика Теодор провів духовну бесіду з журналістами.

«12 апостолів за настановою Ісуса Христа несли в світ слово Боже, несли інформацію. Вони не мали авт, не мали інших зручностей, але вони змінили світ. Це можливо зробити, якщо людина має свободу», – зазначив під час спілкування з журналістами єпископ.

Відтак він закликав їх слухатися внутрішнього сумління і думати про те, якими будуть наслідки опублікованої інформації.

Під час прощі священики також відслужили панахиду за загиблими на Майдані та у зоні АТО журналістами.

Заплановано, що наступного року проща журналістів вже буде Всеукраїнською. Проведуть її напередодні Дня журналіста.

Довідка УНІАН. Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку на Всеукраїнські прощі сюди приходить близько 100 тис. паломників.