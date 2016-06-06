На Тернопільщині патрульні знайшли 14-річну дівчину, яка загубилася

Як повідомили УНІАН в патрульній службі поліції, повідомлення про пропажу дитини надійшло до поліцейських учора близько 18 год.

Батьки повідомили, що на вул. Січових Стрільців загубилася їхня 14-річна дочка.

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Дівчину за кілька годин знайшли на одній з вулиць приміського села Петриків.

Виявилося, що дитина заблукала, коли поверталася додому.