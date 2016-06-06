У Тернополі госпіталізували 75-річного чоловіка, якого збив автомобіль на пішохідному переході.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався на вул. Миру.

Про ДТП поліцейським повідомила очевидиця.

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Виїхавши на місце події правоохоронці встановили, що водій автомобіля «ВАЗ 210994», мешканець Збаразького району, порушивши правила дорожнього руху, збив чоловіка на пішохідному переході. Потерпілого з переломом ноги скерували в лікарню.

У водія взято забір крові на вміст алкоголю, автомобіль працівники поліції помістили на арештмайданчик.