В Італії у ДТП загинув скандальний євродепутат, відомий своїми симпатіями до Путіна та Гітлера

50-річний політик помер на місці, передає ТСН з посиланням на The Telegraph.

Інцидент стався близько 17:00 за місцевим часом в муніципалітеті Горла-Маджоре, що на півночі Італії.

Бонанно, який з травня 2014 року обіймав посаду мера північноіталійського міста Боргозезія (провінція Новара), у момент зіткнення з іншим автомобілем перебував у машині разом з ще одним пасажиром. В результаті отриманих травм 50-річний політик помер, інші учасники ДТП отримали поранення різного ступеня тяжкості. Його дружина, яка також була в машині, перебуває в лікарні.

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Бонанно до свого обрання в Європарламент займав депутатське крісло в Палаті депутатів національного парламенту в період з 2008 по 2014 рік.

Політик славився своїми спірними антиімміграційними висловлюваннями і трюками, які викликали різкі реакції у соціальних медіа.

Один з найгучніших скандалів стався в жовтні. Тоді депутат був оштрафований на 3060 євро і відсторонений від діяльності в парламенті на 10 днів після того, як він одягнув футболку із зображенням Адольфа Гітлера і канцлера Німеччини Ангели Меркель під час пленарного засідання.

Також під час інших дискусій з Меркель Бонанно носив вуса у стилі Гітлера і "зігував".

Італійський євродепутат неодноразово підтримував політику Росії і палко підтримував Путіна. Під час одного зі слухань щодо ратифікації угоди про асоціацію України з ЄС у Страсбурзі він з'явився в майці з написом "Ні санкціям проти Росії!".