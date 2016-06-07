У Тернополі люди перекрили магістральну дорогу, протестуючи проти незручностей, завданих жителями сусіднього будинку

Як передає кореспондент УНІАН, люди перекрили проспект Злуки, який з’єднує центр міста з масивом Сонячний і якими курсує орієнтовно 75% громадського транспорту міста, безперервно рухаючись по пішохідному переходу.

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Акцію протесту влаштували жителі восьми будинків з вул. Галицької, яким жителі будинку на пр. Злуки заблокували прохід до зупинки через свій двір, загородивши його бетонними блоками.

Як повідомили у патрульній поліції Тернополя, на місці події охорону громадського прядку забезпечували 4 екіпажі патрульної поліції, які не допустили загострення конфлікту між жителями будинків.

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Люди розійшлися після того як з приїздом міського голови Сергія Надала їм пообіцяли, що завтра блоки демонтують.