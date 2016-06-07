У Тернополі люди перекрили магістральну дорогу, протестуючи проти незручностей, завданих жителями сусіднього будинку
У Тернополі сьогодні ввечері близько 100 людей на 1,5 год перекрили магістральну дорогу, протестуючи проти незручностей, які їм спричинили жителі сусіднього будинку.
Як передає кореспондент УНІАН, люди перекрили проспект Злуки, який з’єднує центр міста з масивом Сонячний і якими курсує орієнтовно 75% громадського транспорту міста, безперервно рухаючись по пішохідному переходу.
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Акцію протесту влаштували жителі восьми будинків з вул. Галицької, яким жителі будинку на пр. Злуки заблокували прохід до зупинки через свій двір, загородивши його бетонними блоками.
Як повідомили у патрульній поліції Тернополя, на місці події охорону громадського прядку забезпечували 4 екіпажі патрульної поліції, які не допустили загострення конфлікту між жителями будинків.
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Люди розійшлися після того як з приїздом міського голови Сергія Надала їм пообіцяли, що завтра блоки демонтують.