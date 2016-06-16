У Тернополі заборонили використовувати на вивісках слова "Росія" та "Москва"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняли сьогодні депутати міської ради.

Під час розгляду проекту міський голова Сергій Надал зазначив, що з даною ініціативою виступили громадські організації міста.

В рішення сказано, що заборона приймається, враховуючи ведення Росією неоголошеної гібридної війни щодо України, а також анексію Криму.

Депутати також підтримали доповнення депутата Івана Сорокаліта, який запропонував окрім

слів «Росія» та «Російська Федерація» також заборонити використовувати на вивісках слово «Москва».

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Згідно з прийнятим рішенням, керівників, співвласників та власників підприємств , установ, організацій, фізичних осіб-підприємців зобов’язано в 10-тиденний термін провести демонтаж вивісок, оголошень, щитів, таблиць, дощок тощо, що не відповідають даному рішенню.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2014 року в Тернополі невідомі побили вікна в відділені «Сбербанку Росії».

Перед цим «Сбербанк Росії» двічі пікетували представники «Самооборони». При цьому першого разу вони ставили ультиматум працівникам відділення, щоб вони звільнялися, а другого разу загородили вхід в банк бетонним блоком та розмалювали вікна.

Однак добитися закриття відділення російського банку представники «Самооборони» так і не змогли.