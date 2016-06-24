На Тернопільщині затримали підприємця, який із зброєю захопив чотирьох заручників

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався сьогодні в Чорткові о 12 год.

За попередньою інформацією, два підприємці районного центру тривалий час борються за територію з будівлею. Справа дійшла до суду, який мав саме сьогодні визначити право власності.

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Проте один з бізнесменів, не дочекавшись рішення суду, взяв власну рушницю та прийшов на територію, де робітники саме демонтовували будівлю.

Чоловік захопив у заручники чотирьох осіб, а решту вигнав.

Трьох він невдовзі відпустив, залишивши лише одного.

При цьому висунув вимоги, щоб на місце інциденту приїхали журналісти та високопосадовці з області.

Коли вимоги було виконано, чоловік розповів про свою позицію телевізійникам, після чого вистрілив двічі у повітря, після чого віддав зброю заручнику.

Підприємця затримали правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 147 ККУ (захоплення заручників).