У Дніпрі невідомий кинув гранату у двір приватного будинку
13:19, 24 червня 2016Суспільство
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У Дніпрі сьогодні близько 3-ї години ночі невідомий кинув гранату у двір приватного будинку в Амур-Нижньодніпровському районі міста, пролунав вибух.
З місця злочину вилучено осколки гранати Ф-1 / УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, на місці події поліція встановила, що вибухнула граната Ф-1. Вибухом пошкоджено металеву ролету гаражу, автомобіль господаря та вікно житлового будинку. Ніхто з людей не постраждав.
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З місця злочину вилучено осколки гранати Ф-1, важіль запалу та скобу від гранати.
Амур-Нижньодніпровським відділом поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
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