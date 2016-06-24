У Дніпрі невідомий кинув гранату у двір приватного будинку

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, на місці події поліція встановила, що вибухнула граната Ф-1. Вибухом пошкоджено металеву ролету гаражу, автомобіль господаря та вікно житлового будинку. Ніхто з людей не постраждав.

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З місця злочину вилучено осколки гранати Ф-1, важіль запалу та скобу від гранати.

Амур-Нижньодніпровським відділом поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).