На Тернопільщині пожежники врятували 148 га зернових

Як повідомляє центр пропаганди управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 14:16 на пункт зв’язку 10-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в селі Целіїв Гусятинського району.

Виявилося, що близько 14:00 зайнялись посіви зернових на полях місцевих аграрних підприємств.

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На ліквідацію пожежі було направлено черговий караул ДПРП-22 найближчого пожежно-рятувального підрозділу, розташованого на відстані 14 кілометрів від місця події. Додатково було залучено 4 одиниці сільськогосподарської техніки, якою здійснювалось оборювання території та підвезення води.

О 15:00 пожежу було локалізовано, а о 15:35 – ліквідовано.

Під час гасіння врятовано посіви пшениці на площі 148,2 га.

Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.