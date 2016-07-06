У Тернополі внаслідок ДТП госпіталізовано однорічну дитину

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора близько 11 год на вул. Будного, зіткнулися автомобілі "AUDI А80" та "ВАЗ-21013".

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З місця аварії бригада швидкої до дитячої лікарні із забоєм госпіталізували пасажира з "Жигулів" - однорічного хлопчика.

Як з'ясували правоохоронці, причиною ДТП стало те, що водій ВАЗУ, рухаючись вулицею Будного, не дотримавшись безпечної відстані руху і зіткнувся з іномаркою.