У Тернополі внаслідок ДТП госпіталізовано однорічну дитину
11:39, 06 липня 2016Тернопіль
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У Тернополі внаслідок ДТП госпіталізовано 1-річну дитину.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора близько 11 год на вул. Будного, зіткнулися автомобілі "AUDI А80" та "ВАЗ-21013".
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З місця аварії бригада швидкої до дитячої лікарні із забоєм госпіталізували пасажира з "Жигулів" - однорічного хлопчика.
Як з'ясували правоохоронці, причиною ДТП стало те, що водій ВАЗУ, рухаючись вулицею Будного, не дотримавшись безпечної відстані руху і зіткнувся з іномаркою.
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