Резонансна ДТП за участю п'яного чиновника "Укрзалізниці": винуватцю повідомлено про підозру

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

Києво-Святошинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у неділю, 3 липня, у м. Боярка Київської області.

Також у водія відібрано кров для проведення судової токсикологічної експертизи.

Досудове розслідування триває.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 4 липня народний депутат фракції «Народний фронт», радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в мережі Facebook написав, що напередодні надорозі на Боярку Київської області в машину відомого журналіста Левіна, в якій він їхав разом з дружиною і трьома малолітніми дітьми, в'їхав п'яний водій Audi Q7, внаслідок чого дружину журналіста і одного з його малолітніх синів доставлено до лікарні з численними травмами.

П'яним водієм виявився начальник відділу вантажних перевезень "Укрзалізниці" Іван Федорко.

Міністр інфраструктури доручив голові правління публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцеху Бальчуну звільнити Федорка від займаної посади. Потім "Укрзалізниця" повідомила про звільнення Федорка і висловила співчуття постраждалим у ДТП та висловила надію на об'єктивне розслідування даного інциденту правоохоронними органами.

За даними ЗМІ, наразі Федорко перебуває в лікарні "Укрзалізниці" після ДТП і втечі від лікарів, які намагалися зробити тест на вміст алкоголю в його крові.

Геращенко додав, що до його палати приставлено охорону, аби не втік, зараз готуються документи до суду на вибір запобіжного заходу.