Поліція Тернопільщини ініціює екстрадицію з Німеччини місцевого лікаря-хабарника

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, відповідне звернення щодо екстрадиції поліція уже скерувала відповідним органам Німеччини.

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«Дана процедура може затягнутися на місяці. Де саме зараз перебуває підозрюваний ми не знаємо. Рішення щодо його екстрадиції має приймати тамтешній суд. Якщо відповідне рішення приймуть, ми будемо зустрічати підозрюваного в «Борисполі», сподіваюся, ця справа таки потрапить до суду», – сказав Богомол.

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Він додав, що після того, як весною минулого року Вардинця було затримано при отриманні хабаря йому так і не змогли обрати запобіжний захід, оскільки він одразу опинився в лікарні через скарги на стан здоров’я.

«При затриманні ми встигли оголосити йому підозру. Обрати запобіжний захід не вдалося, оскільки для цього підозрюваний повинен особисто перебувати у залі суду. З того часу головний лікар постійно перебував на лікуванні у медичних закладах», – зазначив Богомол.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року було затримано головного лікаря Тернопільської районної лікарні при отриманні 200 тис. грн, які він вимагав у приватного підприємця за продовження оренди аптечного приміщення на території лікувальної установи площею 150 м кв.