На Тернопільщині 27 липня оголошено Днем жалоби за загиблим в АТО земляком

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав сьогоднеі голова ОДА Степан Барна.

У розпорядженні вказано, що траур оголошується у зв’язку із загибеллю в зоні проведення антитерористичної операції уродженця села Медин Підволочиського району Руслана Гевка.

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Військовослужбовець 128-ї гірсько-піхотної бригади загинув учора під час виконання бойового завдання на території Донецької області.

На знак скорботи за загиблим у День жалоби буде приспущено Державний Прапор України із траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території області.

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Також на Тернопільщині доручено відмінити проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань та внесено відповідні зміни до програм теле- та радіопередач Тернопільської обласної державної телерадіокомпанії.