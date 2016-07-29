На Тернопільщині обсяги промислового виробництва у 1-му півріччі зросли на 7,1%

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виїзного засідання колегії обласної державної адміністрації у Кременці повідомила директор департаменту економічного розвитку ТОДА Галина Воляник .

За її словами, за цим показником Тернопільщина займає 6 місце серед областей.

У машинобудівній галузі збільшено виробництво продукції на 9,9%, зокрема, виготовлено 31,2 тис. штук ламп та освітлювального обладнання, що на 51,3% більше, ніж минулого року.

Виготовленні виробів з деревини та паперу зросло на 18%.

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Підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів збільшили виробництво продукції на 39,8%

«Окрім цього, протягом останніх років Тернопільщина нарощує виробництво агропродукції, забезпечуючи продовольчу безпеку держави, внутрішнє споживання в області та харчову галузь промисловості сировиною. Збільшили на 2,9% обсяги виробництва підприємства харчової галузі», – повідомила Воляник.

Вона додала, що сільгосппідприємствами восьми районів досягнуто позитивної динаміки щодо збільшення обсягів виробництва м’яса.

«Загалом за півроку вироблено 2,6 тис. т м’яса, що більше в 3,7 рази, сирів свіжих– 716 т, що більше на 9,8% кисломолочної продукції 13,3 тис. т, що більше на 3,6%», – розповіла про зростання обсягів виробництва директор департаменту економічного розвитку ТОДА.