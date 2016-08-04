Тернопольським комунальникам заборгували 5 млн грн зарплати через збиткові тарифи та зниження рівня оплати від населення

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, аби погасити заборгованість, на найближчій сесії заплановано виділити з міського бюджету 4,8 млн грн для розрахунку з працівниками підприємства.

Перед цим у червні міська рада вже виділяла 5 млн грн для покриття боргів, які виникли весною.

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«Тернопіль - одне з небагатьох міст України, яке у літній період зберегло подачу гарячої води. Чому інші міста припинили на цей час подачу гарячої води? Бо це збиткова діяльність. В основному ці кошти і є зарплата працівників комунального підприємства. Зараз із керівником підприємства ми шукаємо шляхи, як найшвидше виплатити зарплату працівникам», – прокоментував ситуацію міський голова Сергій Надал.

Він додав, що у літній період населення не оплачує за опалення, відтак КП «Тернопільтеплокомуненерго» має менше надходжень і не може власними зусиллями виплати заробітну плату.