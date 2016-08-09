На Тернопільщині втопився 29-річний чоловік
13:19, 09 серпня 2016Тернопіль
494 0
У Тернопільській області втопився чоловік 1987 року народження.
Фото Sergiy Shyrokykh/panoramio.com
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, це сталося 9 серпня у селі Попівці Кременецького району. У ставі втопився місцевий мешканець.
Загалом з початку року на водоймах Тернопільської області загинуло 27 людей, в тому числі троє дітей.
Як повідомляв УНІАН, раніше мешканець Тернопільщини загинув, впавши вночі з кручі у Дністер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter