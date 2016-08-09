На Тернопільщині втопився 29-річний чоловік

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, це сталося 9 серпня у селі Попівці Кременецького району. У ставі втопився місцевий мешканець.

Загалом з початку року на водоймах Тернопільської області загинуло 27 людей, в тому числі троє дітей.

Як повідомляв УНІАН, раніше мешканець Тернопільщини загинув, впавши вночі з кручі у Дністер.