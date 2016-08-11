У Тернополі через пожежу евакуювали мешканців багатоповерхівки (фото)

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася 10 серпня. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що з квартири на восьмому поверсі в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Крушельницької іде дим. З’ясувалося, що пожежа виникла в кухні трикімнатної квартири.

Пожежники ліквідували загоряння через півгодини після виклику.

Читайте такожНа Тернопільщині у вихідні сталося понад півсотні пожеж

Вогонь знищив меблі та побутову техніку, пошкодив внутрішнє оздоблення кімнат.

Ймовірно, пожежа виникла через коротке замикання побутових електроприладів.

За фактом пожежі поліція проводить перевірку.