У Тернополі через пожежу евакуювали мешканців багатоповерхівки (фото)
12:51, 11 серпня 2016Тернопіль
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У Тернополі через пожежу у багатоповерхівці евакуювали 15 людей.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася 10 серпня. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що з квартири на восьмому поверсі в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Крушельницької іде дим. З’ясувалося, що пожежа виникла в кухні трикімнатної квартири.
Пожежники ліквідували загоряння через півгодини після виклику.
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Вогонь знищив меблі та побутову техніку, пошкодив внутрішнє оздоблення кімнат.
Ймовірно, пожежа виникла через коротке замикання побутових електроприладів.
За фактом пожежі поліція проводить перевірку.
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