У Тернополі дорослі чоловіки напоїли до непритомності 11-річну дівчинку

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, інцидент стався вчора близько обіду.

До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гайовій компанія розпиває алкогольні напої. Коли патрульні прибули за викликом, застали непритомну дівчинку із явними ознаками алкогольного отруєння. Полісмени допомогли їй прийти до тями і викликали швидку.

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У лікарні дитина розповіла, що її силоміць напоїли двоє дорослих чоловіків, у той час як старша сестра відійшла у справах.

Правоохоронці розшукали маму дівчинки. Справу передали у поліцію.