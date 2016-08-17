У Тернополі пенсіонерка дала незнайомкам води і втратила понад 40 тисяч гривень
У Тернополі дві жінки з дитиною викрали у пенсіонерки понад 40 тис. гривень.
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у двері помешкання 84-річної пенсіонерки постукали двоє жінок з маленькою дитиною та попросили води. Господиня впустила їх до хати. Поки вона набирала у пляшки води, одна з жінок відволікала бабусю балачками. Інша тим часом швидко обшукала кімнату та знайшла сховок з грошима, звідки поцупила 44 тис. гривень.
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Жінка помітила пропажу лише через декілька днів, коли до неї зайшла соціальний працівник з пенсією. У сховку було лише кілька гривень.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.