У Тернополі пенсіонерка дала незнайомкам води і втратила понад 40 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у двері помешкання 84-річної пенсіонерки постукали двоє жінок з маленькою дитиною та попросили води. Господиня впустила їх до хати. Поки вона набирала у пляшки води, одна з жінок відволікала бабусю балачками. Інша тим часом швидко обшукала кімнату та знайшла сховок з грошима, звідки поцупила 44 тис. гривень.

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Жінка помітила пропажу лише через декілька днів, коли до неї зайшла соціальний працівник з пенсією. У сховку було лише кілька гривень.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.