У Борщеві розпочалися роботи із створення водогону

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, кошторис проекту складає 5,4 млн грн, з них з місцевого бюджету виділили 821 тис грн.

Завдяки створенню водогону воду отримає 100 дворів.

«Цей масив був збудований близько тридцяти років тому, на сьогодні він не має жодної мережі централізованого водопостачання. А зараз в людей відсутня вода в криницях. Це стало основними причинами подачі цього проекту на фонд регіонального розвитку. До жовтня плануємо завершити всі роботи», – зазначив заступник міського голови міста Борщів Максим Мазурок.

Проект передбачає будівництво окремої мережі водопостачання довжиною 1,6 км разом із водозабором. В останньому буде збудовано дві свердловини, які повністю забезпечуватимуться автоматизованою водо-насосною станцією.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна, який відвідав Борщів в рамках робочої поїздки, відзначив, що Борщівський район в рамках реформи децентралізації отримав більше 20 млн грн на вирішення соціальних та інфраструктурних питань.

«Саме за рахунок цього здійснюється реконструкція шкіл, садочків, амбулаторій та водогону в місті Борщові. Саме тут була серйозна проблема з забезпеченням питною водою цілого масиву. Сьогодні вона вже на етапі вирішення. Скоро буде вирішено проблему і з очисними спорудами у цьому ж населеному пункті», – пообіцяв Барна.