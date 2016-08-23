На Тернопільщині у Борщівській райлікарні відкрили відремонтоване травматологічне відділення

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відділення повністю відремонтували та оснастили сучасним медобладнанням. Зокрема провели заміну електричної проводки та встановили освітлення, замінили систему водовідведення, нову сантехніку та енергозберігаючі вікна, здійснили повний ремонт приміщень, палати оснастили ортопедичними ліжками з підйомними механізмами, окрім того для комфорту пацієнтів провели Інтернет та підключили сателітарне телебачення.

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Ремонт відділення здійснено за рахунок бюджетних та спонсорських коштів.

«Травматологічне відділення Борщівської районної лікарні це успішний приклад співпраці держави, волонтерів та бізнесу. Результат цього – новий рівень надання медпослуг жителям Тернопільщини. Такі практики потрібно максимально поширювати. Впевнений, що в недалекій перспективі ми зможемо говорити про те, що в Тернопільській області медицина є якісною і відповідає європейським стандартам», – сказав під час відкриття голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Довідка УНІАН. Травматологічне відділення Борщівської райлікарні розраховане містить 20 ліжко-місць.

Працює 3 лікарі травматологи, які чергують цілодобово.

Загалом медперсонал відділу складає 12 осіб.