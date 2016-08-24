На Тернопільщині помолились за Україну

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, цьогоріч головні урочисті заходи вирішили провести у Кременці.

Зокрема о 9 год тут на горі Бона, відомій як нескорена фортеця, підняли державний прапор та вручили паспорти тим уродженцям краю, хто народився 24 серпня.

Також учасники урочистостей візьмуть участь у Всеукраїнському флешмобі «Співаємо разом Державний гімн України».

У рамках святкування запланована презентація інформаційно-туристичних знаків, веломандрівка, презентація нових веломаршрутів, показові виступи бойових мистецтв, виставка стрілецької зброї, дитячі атракціони, турнір з пейнтболу, показові стрибки з лижного трампліну.

О 16 год містом пройде урочиста хода до пам'ятника Тарасу Шевченку, участь в якій візьмуть представники обласної влади та громаськості.

Продовжиться свято концертною програмою.