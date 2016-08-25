Телефонні шахраї видурили в 78-річної тернополянки 500 євро.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, пенсіонерці учора зателефонував невідомий і повідомив, що її син у Збаражі смертельно травмував на автодорозі пішохода.

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При цьому пообіцяв залагодити проблему і що сина не притягнуть до кримінальної відповідальності, якщо вона заплатить 500 євро. Дану суму жінка винесла шахраю до під’їзду, вказавши свою адресу.

Лише згодом дізналася, що син не скоїв жодної ДТП.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.