На Тернопільщині прокуратура через суд вимагає повернути земельну ділянку

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що для ведення сільськогосподарської діяльності фізична особа у 2014 році орендувала земельну ділянку, площею 30 га у Збаразькому районі Тернопільської області.

Однак всупереч вимог законів орендар не розробив технічної документації із нормативно-грошової оцінки землі, що призвело до неправильного нарахування йому орендної плати та земельного податку.

У зв‘язку з цим прокуратура пред’явила до суду позов про припинення договору оренди, шляхом його розірвання та зобов’язання повернути земельну ділянку площею 30 га у державну власність.