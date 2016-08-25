На Тернопільщині прокуратура через суд вимагає повернути земельну ділянку

16:32, 25 серпня 2016
Тернопіль
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Прокуратура Тернопільської області пред’явила до суду позов з вимогою розірвати з суб’єктом господарювання договір оренди землі та зобов‘язати його повернути земельну ділянку вартістю 1 млн грн у державну власність.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що для ведення сільськогосподарської діяльності фізична особа у 2014 році орендувала земельну ділянку, площею 30 га у Збаразькому районі Тернопільської області.

Однак всупереч вимог законів орендар не розробив технічної документації із нормативно-грошової оцінки землі, що призвело до неправильного нарахування йому орендної плати та земельного податку.

У зв‘язку з цим прокуратура пред’явила до суду позов про припинення договору оренди, шляхом його розірвання та зобов’язання повернути земельну ділянку площею 30 га у державну власність.

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