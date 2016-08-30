На Тернопільщині направили до суду справу про хабарництво двох інспекторів фіскальної служби

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що у липні цього року двоє працівників фіскальної служби вимагали у підприємця 5 тис. грн за позитивне проведення перевірки його діяльності.

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У разі незгоди підприємця на таку пропозицію, інспектори пригрозили нарахувати йому 500 тис. грн штрафу.

В якості альтернативи працівники фіскальної служби запропонували надати їм картки на паливо «А-95» в кількості 300 літрів.

При отриманні першої частини хабара – 18 талонів на пальне бензину «А-95» в кількості 200 л інспектори були затримані правоохоронцями.