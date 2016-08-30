На Тернопільщині направили до суду справу про хабарництво двох інспекторів фіскальної служби
13:02, 30 серпня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальній справі відносно двох головних державних інспекторів відділу Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області за одержання неправомірної вигоди.
Інспектори брали хабарі талонами на пальне / Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що у липні цього року двоє працівників фіскальної служби вимагали у підприємця 5 тис. грн за позитивне проведення перевірки його діяльності.
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У разі незгоди підприємця на таку пропозицію, інспектори пригрозили нарахувати йому 500 тис. грн штрафу.
В якості альтернативи працівники фіскальної служби запропонували надати їм картки на паливо «А-95» в кількості 300 літрів.
При отриманні першої частини хабара – 18 талонів на пальне бензину «А-95» в кількості 200 л інспектори були затримані правоохоронцями.
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