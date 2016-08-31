На Тернопільщині переселенці з Криму та Донбасу отримали продукти від німецького благодійного фонду

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, німецький благодійний фонд надав допомогу продуктами харчування сім’ям переселених осіб із Криму та зони АТО, в яких виховуються діти, сім’ям, що опинилися в складних життєвих обставинах, а також родинам загиблих учасників АТО.

Голова Теребовлянської райдержадміністрації Юрій Ништа висловив подяку керівництву благодійного фонду, а також його координатору Віллі Маттіесу, який і доставив гуманітарний вантаж.

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«Щиро дякую за той крок, який ви робите, надаючи жителям Теребовлянському району таку необхідну благодійну допомогу. Нехай же вам Бог сторицею віддасть за усі добрі справи», – сказав Ништа.

Окремо голова РДА подякував за допомогу і голові ТОГО «Благодійність» Ользі Герелюс, завдяки якій німецький фонд почав працювати з Теребовлянським районом.