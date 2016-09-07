Голова Тернопільської ОДА доручив керівникам на місцях активізувати роботу щодо промоції служби в армії за контрактом

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, зумовлене дане доручення низьким виконанням планових завдань в деяких районах.

Зокрема, у Тернополі план виконано лише на 7,7%, у Збаразькому районі – на 25%, у Чортківському – на 36%, у Бучацькому – на 37,1%.

«Усі райони та міста Тернопільської області повинні максимально відповідально виконувати завдання, що ставить держава у сфері формування професійної армії та її підтримки. Тернопільщина – край, де народилися тисячі незламних патріотів, які поклали своє життя за волю України. Сьогодні ми продовжуємо виборювати своє право на самостійність. При цьому умови служби для військовослужбовців значно покращилися. Окрім того, на місцевому рівні в частині районів нашої області вже розпочали підтримувати тих, хто вступає на військову службу за контрактом, зокрема їм пропонується разова грошова підтримка», – зазначив Барна.

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Причиною низьких показників виконання планових завдань, на його думку, є брак належної інформації.

Відтак голова ТОДА доручив керівникам районів, міст, сільських та селищних головам, а також головам новостворених громад донести до населення усі переваги служби за контрактом, в тому числі налагодити належній рівень співпраці з Центрами зайнятості.

«Сьогодні є всі умови, щоб військовий почував себе комфортно на службі та мав достойний пакет соціального захисту. І цю інформацію потрібно донести до людей. Саботажу щодо комплектації армії на Тернопільщині бути не може», – підкреслив Барна.