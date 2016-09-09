На Тернопільщині батько під час сварки поранив ножом свого 23-річного сина

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в Козівського району.

Про пораненого правоохоронців повідомили працівники районної лікарні, куди потерпілий звернувся за медичною допомогою із колото-різаною раною шиї.

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Поліцейські з’ясували, що під час сварки батько встромив своєму сину ніж у шию.

Зі слів потерпілого, це не перше його поранення, завдане батьком, але раніше він не звертався в поліцію, аби в рідної людини не було проблем із законом.

Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).