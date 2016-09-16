До Тернополя з зони АТО повернулися 30 бійців зведеного загону правоохоронців (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, правоохоронці провели на сході два місяці.

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Впродовж цього часу особовий склад забезпечував громадський порядок в місті Лиман, охороняв важливі об'єкти, ніс службу на блокпостах.

Вперше у складі загону перебувало двоє жінок-психологів.

«Приїхали наші друзі, наші товариші з чергової ротації, і хочу зауважити, що це була остання поїздка. Ми раді, що наші хлопці повернулися живі-здорові. Всі добросовісно виконали поставлені перед ними завдання, гідно перенесли всі тяжкості служби і всі повернулися додому. Я переконаний, що свої обов'язки ми виконали на відмінно», – сказав під час зустрічі заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Степан Яцух.

Також бійців зустріли рідні та друзі.

Одразу ж правоохоронців відзначили грамотами, які передали керівники підрозділів зі сходу, в підпорядкуванні яких два місяці перебували правоохоронці з Тернопільщини.