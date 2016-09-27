Тернопільська ОДА оголосила конкурс на кращу ідею промоції туристичної привабливості області

Як повідомив УНІАН начальник відділу туризму ОДА Назар Яворський, участь у конкурсі може взяти кожен бажаючий.

«Ми хочемо знайти й відібрати найкращу ідею щодо туристичної промоції міст та містечок на теренах області. Адже на Тернопільщині є чимало цікавих місць для відвідин: старовинні замки, храми, печери. Шукаємо ідею, як донести інформацію про все це до якомога ширшого кола людей», – каже Яворський.

Переможців визначать у номінаціях: «Кращий відеоролик», «Краще слайд –шоу» (фоторяд), «Кращий аудіоролик», «Кращий промоційни туристичний плакат».

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Зміст промоматеріалів повинен бути орієнтований на заохочення відвідування міста чи селища потенційними туристами та гостями.

Прийом заявок до участі в конкурсі триватиме із 3 жовтня по 1 грудня.

«Переможців ми оголосимо 19 грудня у День Святого Миколая, який являється покровителем всіх мандрівників. Переможці отримають призи. Зараз ми ведемо переговори із представниками бізнесу щодо матеріальних премій для переможців», – повідомив Яворський.

Умови конкурсі та форма заявки для участі у ньому розміщена на офіційних веб-сайтах організаторів конкурсу: відділу туризму обласної державної адміністрації, Національного заповідника «Замки Тернопілля» та на сторінці «Тернопільщина туристична».