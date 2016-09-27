Тернополянин виграв у лотерею 3 мільйони гривень
14:59, 27 вересня 2016Тернопіль
1681 0
25 вересня чоловік зірвав джек-пот у розмірі 3 мільйони гривень.
Тернополянин зірвав джек-пот / REUTERS
Як повідомили УНІАН в компанії державних лотерей "М.С.Л.", чоловік став переможцем 894 тиражу лотереї "Лото-Забава". 25 вересня він зірвав джек-пот у розмірі 3 млн грн.
За даними компанії, виграшний квиток був проданий на центральному поштампі у Тернополі.
Читайте такожПравоохоронці викрили двох тернополян, які торгували зброєю
Оператор державних лотерей "М.С.Л." очікує переможця у найближчому представництві для оформлення виграшу.
Довідка УНІАН. Щоб виграти джек-пот "Лото-Забава", потрібно закреслити в ігровому полі три горизонталі з виграшними числами без пільгових підковок або п’ять горизонталей у будь-якому полі лотерейного квитка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter