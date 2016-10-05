У Тернополі затримали чоловіка, який нетверезим ходив по лікарні з пістолетом

Як повідомили УНІНА в патрульній поліції Тернополя, повідомлення про невідомого, який ходить по лікарняному закладу з пістолетом, патрульні отримали учора.

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При виході з лікарні інспектори помітили 2-х підозрілих осіб. При поверхневій перевірці в одного з них виявили предмет, схожий на пістолет. На запитання полісменів, навіщо йому зброя і звідки він її узяв, громадянин лише віджартовувався. Було помітно, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка вилучила пістолет.