У Тернополі затримали чоловіка, який нетверезим ходив по лікарні з пістолетом
12:59, 05 жовтня 2016Тернопіль
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На запитання полісменів, навіщо йому зброя і звідки він її узяв, громадянин лише віджартовувався.
Фото патрульної поліції Тернополя
Як повідомили УНІНА в патрульній поліції Тернополя, повідомлення про невідомого, який ходить по лікарняному закладу з пістолетом, патрульні отримали учора.
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При виході з лікарні інспектори помітили 2-х підозрілих осіб. При поверхневій перевірці в одного з них виявили предмет, схожий на пістолет. На запитання полісменів, навіщо йому зброя і звідки він її узяв, громадянин лише віджартовувався. Було помітно, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка вилучила пістолет.
Фото патрульної поліції Тернополя
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