У Тернополі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО земляку (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, дошку відкрили на фасаді будинку на вул. Вербицького,4, де мешкав Питак.

«Ми свято бережемо пам’ять про Андрія, адже герої не вмирають, вони живуть у наших серцях», – сказав під час виступу міський голова Сергій Надал.

Як повідомляв УНІАН, Андрій Питак загинув 1 березня 2016 року на Луганщині.

У серпні з нагоди Дня міста міська рада посмертно присвоїла бійцеві та ще шістьом тернополянам, які загинули у зоні АТО, звання «Почесний громадянин Тернополя».