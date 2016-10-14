У Тернополі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО земляку (фото)
22:12, 14 жовтня 2016Тернопіль
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Сьогодні в Тернополі з нагоди Дня захисника України відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО бійцю, працівнику міської ради Андрію Питаку.
Дошку відкрили на фасаді будинку на вул. Вербицького,4, де жив Пітак / Фото прес-служба міської ради
Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, дошку відкрили на фасаді будинку на вул. Вербицького,4, де мешкав Питак.
«Ми свято бережемо пам’ять про Андрія, адже герої не вмирають, вони живуть у наших серцях», – сказав під час виступу міський голова Сергій Надал.
Фото прес-служба міської ради
Як повідомляв УНІАН, Андрій Питак загинув 1 березня 2016 року на Луганщині.
У серпні з нагоди Дня міста міська рада посмертно присвоїла бійцеві та ще шістьом тернополянам, які загинули у зоні АТО, звання «Почесний громадянин Тернополя».
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