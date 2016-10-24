На Тернопільщині ув'язнений і таксист виманювали гроші у пенсіонерів

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Головного управління Національної поліції Тернопільської області, один із аферистів перебуває в місцях позбавлення волі, інший, раніше судимий, працює в Тернополі таксистом.

Шахрайський дует працював за спланованою схемою. Ув’язнений телефонував до жертв і повідомляв про неприємності з родичами. Його спільник приїжджав до обдурених пенсіонерів і забирав гроші. Отримані обманом кошти чоловіки ділили між собою.

Суми коштів, які аферисти виманювали у жертв, складали десятки тисяч гривень. Так, у 89-річного тернополянина аферисти виманили 22 тисячі гривень. Вони зателефонували до чоловіка вночі і розповіли, що його онука затримали за скоєння ДТП, у якому загинула людина. Аби врятувати його від криміналу, необхідно заплатити гроші. Про те, що його надурили, пенсіонер дізнався наступного ранку від онука.

Подібним чином злочинці виманили 10 тисяч гривень у 90-річного дідуся. У 74-річного пенсіонера забрали три з половиною тисячі американських доларів. Майже три тисячі євро віддала за порятунок сина жителька обласного центру.

Доведено причетність підозрюваних до дев’яти фактів шахрайства. Проте правоохоронці припускають, що жертв значно більше.

Вчора правоохоронці затримали 46-річного водія таксі. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Щодо спільника, який знаходиться у місцях позбавлення волі, тривають слідчі дії.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 190 ККУ.