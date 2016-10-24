На Тернопільщині відкрили пожежну частину у новоствореній громаді (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської ОДА, урочистості з цієї нагоди відбулися 21 жовтня.

Пост функціонуватиме на базі місцевої пожежної команди, що діяла у селищі до 2009 року. Після створення у минулому році Микулинецької громади було прийнято рішення про її відновлення.

Реконструкція приміщення станції, здійснення ремонтних робіт, оснащення меблями та технікою обійшлися у близько 800 тис. грн, з них 390 тис. грн – кошти громади.

Службу у новому підрозділі нестимуть 13 рятувальників.

На території Микулинецької громади розташовано 7 об’єктів підвищеної небезпеки, в тому числі три автозаправні станції. Тож для жителів 12 найближчих сіл наявність рятувальників, які зможуть оперативно реагувати на виклики, є життєво-необхідною.

«Реформа децентралізації передбачає надання якісних послуг на місцях. Наша мета - щоб у кожній громаді функціонував ФАП, ЦНАП, поліцейська станція та пожежна частина», - сказав під час урочистостей голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна.

Загалом на Тернопільщині у 2016 році відкрито чотири пожежно-рятувальні частини.

Як повідомляє УНІАН, першу в області добровільну пожежну команду створили при Великогаївській об`єднаній територіальній громаді.